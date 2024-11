Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Raub und Bedrohung

Festnahmen - Wagenfeld, Pkw gerät in Graben und überschlägt sich ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Raub und Bedrohung / Festnahmen

Am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr kam es auf dem Marktplatz in Kirchweyhe zu einem Raub und einer Bedrohung mit Schußwaffe. Eine Gruppe von mindestens 30 Jungen Leuten geriet am Abend untereinander in Streit. Mehrere Täter bedrohten einen 21-Jährigen und forderten ihn auf 500 Euro auszuhändigen. Als er sich weigerte, wurde der Aufforderung mit gezielten Schlägen ins Gesicht Nachdruck verliehen. Die Täter nahmen dem 22-Jährigen das Handy, das Portemonnaie und die Fahrzeugschlüssel weg. Ein Täter soll nach Zeugenaussagen mit einer Schußwaffe gedroht haben. Als die Polizei am Marktplatz eintraf, flüchteten die meisten Jugendlichen. Einen 22-jährigen Haupttäter konnte die Polizei noch auf dem Marktplatz festnehmen. Drei weitere Täter nahm die Polizei im Nahbereich fest. Das geraubte Diebesgut, Handy, Geldbörse und Fahrzeugschlüssel, wurde bei der Durchsuchung des 22-Jährigen gefunden. Alle Festgenommenen wurden zur Dienststelle verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen oder den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Twistringen - Verkehrsunfall an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Industriestraße / Raiffeisenstraße wurde am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr ein 23-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 23-Jährige befuhr die Industriestraße und wollte die Kreuzung Raiffeisenstraße geradeaus überqueren. Er übersah den Pkw eines 73-jährigen Fahrers, der auf der vorfahrtberechtigten Raiffeisenstraße unterwegs war. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 14500 Euro.

Wagenfeld - Pkw gerät in Graben und überschlägt sich

Eine 21-jährige Fahrerin ist am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr in der Sulinger Straße mit ihrem Pkw verunfallt und zum Glück nur leicht verletzt worden. Die Fahrerin befuhr die Sulinger Straße in Richtung B 214, als sie auf gerader Strecke die Kontrolle über den Pkw verlor, in einen Graben geriet und sich überschlug. Die 21-Jährige konnte sich selbst befreien und wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Die Ursache für den Kontrollverlust ist noch ungeklärt und muss noch von der Polizei ermittelt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell