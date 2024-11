Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum, Zeugen zur Sachbeschädigung gesucht

Diepholz (ots)

Bassum - Reifen zerstochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden von einem bislang Unbekannten im Zeitraum von 02:25 Uhr bis 03:15 Uhr in Bassum in der Eschenhäuser Straße und der Friedrich-Ludwig-Jahn Straße je ein Reifen von zwei Pkw VW zerstochen. Zeugen zur Tat oder dem Täter werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter 04242 9690 zu melden.

Schwarme - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Am Sonntag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Farven mit seinem Motorrad die Straße Am Moor in Richtung Beppener Straße in Schwarme. Aus bislang unbekannter Ursache kommt er zu Fall und verletzt sich hierdurch leicht. Der Motorradfahrer wird vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Motorrad ist. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. An dem Motorrad entsteht ein Schaden von ca. 1000 Euro.

