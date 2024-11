Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.11.2024

Verkehrsunfall in Diepholz

Ein 74-jähriger Mann aus Nienburg befuhr am Samstag, 16.11.2024, gegen 17:40 Uhr, mit seinem PKW die Umgehungsstraße der B 51 in Diepholz vom Aral-Kreisel kommend in Fahrtrichtung des St-Hülfe-Kreisel. Hier übersieht der Mann aus ungeklärter Ursache den Kreisel St-Hülfe und fährt geradeaus über ein Verkehrszeichen auf den Kreisel auf. Anschließend kommt der Mann mit seinem PKW auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehr St.-Hülfe zum Stehen. Seine 76-jährige Beifahrerin wird durch den Unfall leicht verletzt und wird ins KH Diepholz verbracht. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit.

Sachbeschädigung an Sitzbank in Wagenfeld - Zeugenaufruf Im Zeitraum von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr, wurde an der Straße "In den Moorwiesen" eine an der Straße aufgestellte Sitzbank durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Sitzflächen wurden zerbrochen, vom Rahmen abgerissen und die beschädigten Teile in die dort gelegenen Gräben geworfen (siehe beigefügte Fotos). Die Sitzbank war in der Nähe zum Parkplatz einer an der Oppenweher Straße gelegenen Gaststätte/Discothek aufgestellt. Dort fand am Freitagabend eine Veranstaltung statt. Durch mehrere Personen wurden im Bereich der Bank Getränke und Lebensmittel verzehrt. Die Verpackungen ließen die Täter am Tatort zurück. Die Polizei konnte Spuren sichern. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Wagenfeld (05444-980100) oder der Dienststelle in Diepholz (05441-9710) in Verbindung zu setzen.

