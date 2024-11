Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen, Reh ausgewichen Fahrerin schwer verletzt - Bassum und Twistringen, Einbrüche in Wohnhäuser ---

Diepholz (ots)

Scholen - Reh ausgewichen, Fahrerin schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 17.50 Uhr ist eine 27-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw einem Reh ausgewichen und frontal mit einem Baum kollidiert. Die 27-Jährige befuhr in Anstedt die Landesstraße 341, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Um nicht mit dem Reh zu kollidieren, wich die 27-Jährige aus. Sie verlor die Kontrolle, geriet von der Straße und kollidierte frontal mit einem Baum. Die schwer verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8500 Euro.

Barnstorf - Unfall Geschädigter gesucht

Am Montagabend gegen 18.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz Am Markt, hinter der Volksbank, ein Pkw von einem zunächst Unbekannten angefahren und beschädigt. Die 73-jährige Verursacherin war zunächst weggefahren, stellte aber zu Hause einen Schaden an ihrem Pkw fest. Sie fuhr zur Polizei und meldete den Schaden und auch ihre Beteiligung an dem Unfall. Die Polizei sucht nun den geschädigten Pkw. Das Fahrzeug müsste an der linken Seite in Bereich der Fahrertür Schaden aufweisen. Die Polizei bittet Zeugen, aber insbesondere den Geschädigten, sich unter Tel. 05442 / 804770, zu melden.

Bassum und Twistringen - Einbrüche in Wohnhäuser

In Dimhausen sind am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 17.30 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster ins Haus und durchsuchten das Erdgeschoss. Mit dem Diebesgut Schmuck flüchteten sie durch eine Terrassentür.

In Binghausen sind in der Zeit zwischen 16.10 und 18 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße, Bundestraße, direkt neben der B 51 eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Haus. Hier durchwühlten sie das Schlafzimmer und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, Hinweise entgegen.

Syke - Mann bedroht Nachbarn, Einweisung ins Krankenhaus

Ein psychisch kranker Mann hat am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr in der Straße Am Waldrand seine Nachbarn bedroht. Er drohte seinem Nachbarn am Telefon und lief mit zwei Messern in der Hand auf den Pkw des Nachbarn zu, als dieser bei seiner Tochter auf den Hof fuhr. Der Nachbar wendete und brachte sich in Sicherheit. Der Angreifer ging zurück zu seiner Familie ins Haus. Die Polizei war zwischenzeitlich mit starken Kräften, darunter auch Hundeführer, am Haus angekommen. Der 34-jährige offensichtlich Kranke ließ sich widerstandlos festnehmen. Er wurde zunächst zur Dienststelle verbracht und anschließend in ein Krankenhaus eingewiesen. Die Familie des 34-Jährigen, ihre Nachbarn und die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

