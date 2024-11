Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Ampelmast beschädigt - Lemförde, Ungebetene Gäste - Sulingen, Pkw beschädigt Verursacher geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Ungebetene Gäste

Im Laufe des letzten Wochenendes von Freitag bis Montag haben vermutlich zwei Unbekannte in Lemförde ihr Unwesen getrieben indem sie mehrere Diebstähle und Hausfriedensbruch begingen. Die Unbekannten liefen über Parkplätze, u.a. im Amselweg, wo sie an den Türgriffen der Pkw zogen und probierten ob sie verschlossen waren. Aus einem unverschlossenen Pkw in der Vandsburger Straße entwendeten sie eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld. In der Schildstraße drangen die Täter in einen Keller ein, verschwanden aber wieder ohne Diebesgut. In der Straße Landriede streiften sie durch den Garten und brachen in ein Gartenhaus ein. Das ist nur ein Teil der bislang bekannten Taten. Die Polizei wertet zur Zeit Videoaufzeichnungen aus, bittet aber Zeugen, die noch Videoaufzeichnungen haben, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Kunden-Parkplatz in der Lange Straße Höhe Nr. 88 ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Pkw Skoda Fabia von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich beim Ein.- oder Ausparken geriet der Verursacher gegen das geparkte Fahrzeug. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw Fabia entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Ampelmast beschädigt

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin ist am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in Brinkum an der Einmündung Bremer Straße / Bassumer Straße gegen einen Ampelmast gefahren. Sie wollte aus der Bassumer Straße nach links auf die Bremer Straße einbiegen. Nach eigenen Angaben wurde sie geblendet und geriet dadurch von der Straße gegen den Ampelmast. Die 20-Jährige blieb unverletzt, am Pkw und der Ampel entstand Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

