Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwarme, Hund verschreckt Einbrecher - Ehrenburg, Pkw kollidiert mit Baum

Beifahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Schwarme - Hund schreckt Einbrecher ab

In der Nacht zu Sonntag hat vermutlich ein Hund Einbrecher verschreckt, als diese gewaltsam durch die Haustür einbrechen wollten. In der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 07.45 Uhr, hatten die Täter zunächst am Wohnhaus in der Beppener Straße ein Vorhängeschloss an der Garage zerstört. Als sie sich anschließend an der Haustür zu schaffen machten, muss der Hund angeschlagen haben und die Täter vertrieben haben. Diebesgut wurde nicht erlangt, am Schloss der Garage und an der Haustür entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Ehrenburg - Gegen Baum / Beifahrer schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 1 in Schweringhausen ist am Sonntagmittag gegen 11.45 Uhr ein Pkw von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 37-jährige Fahrer eines Smart Pkw befuhr die Kreisstraße 1 von Rathlosen in Richtung Schweringhausen. Ausgangs einer Rechtskurve geriet der Pkw, vermutlich wegen eines geplatzten Reifens, nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 30-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer nur leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, an ihm entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell