POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 10.11.2024

Diepholz (ots) - Weyhe Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, gegen 9:30 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw Audi A6 gemeldet, der die B51 in Richtung Bremen ohne Kennzeichen befuhr. Eine Streife konnte den Pkw schließlich in Stuhr, in der Harpstedter Straße, anhalten und kontrollieren. Am Steuer des Audi saß ein 45-Jähriger aus dem Bereich Rahden, der sich den Pkw ...

mehr