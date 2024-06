POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Gangelt-Stahe (ots) - Am Sonntagabend (16. Juni) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21.20 Uhr über einen Brand auf einem an der Rodebachstraße gelegenen Privatgrundstück informiert. Bei Eintreffen stand ein Wohnanhänger in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer wurde zudem ein Baum beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, ermittelt nun die zuständige Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: ...

