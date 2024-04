Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Betrunken E-Scooter gefahren

Am Sonntag, gegen 00.27 Uhr beobachtet eine Streifenwagenbesatzung des PRev Überlingen in Aufkircher Straße einen E-Scooter auf dem zwei Personen fuhren. Außerdem fuhr die Fahrzeugführerin Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Atemalkohol fest. Ein Atemalkoholtest an der Kontrollörtlichkeit bestätigte den Verdacht. Die 18-jährige Fahrzeugführerin hatte eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 1,5 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde einbehalten.

Friedrichhafen

Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr parkte die Geschädigte ihren BMW auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Lindauer Straße in Friedrichshafen. Bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in dieser Zeit vermutlich beim Ausparken gegen die Fahrertüre des BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht, nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell