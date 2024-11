Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbruch in Famila-Markt

Geldautomat aufgebrochen - Stuhr und Weyhe, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbruch in Markt

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Famila Markt in Syke, Zum Hachepark, eingebrochen und haben sich an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Die Täter sind zwischen 21.00 Uhr und 05.50 Uhr unerkannt auf das Dach des Marktes geklettert und haben sich von dort direkt in den darunterliegenden Blumenladen runtergelassen. Danach begaben sie sich zu einem direkt neben dem Blumenladen befindlichen Geldautomaten und öffneten diesen gewaltsam. Anschließend verließen sie den Markt und flüchteten unerkannt. Ob und wieviel Diebesgut die Täter erlangten, steht noch nicht fest. Die Polizei hat am Donnerstagvormittag umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und mögliche Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße in Brinkum-Nord wurde am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr wurde eine 52-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Bremer Straße und wollte nach rechts Richtung Ortsmitte Brinkum abbiegen. Als sie wegen Querverkehr verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der hinter ihr fahrende 41-jährige Pkw-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Die 52-jährige Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von mindestens 10000 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall mit Verletzten

Auf der Syker Straße in Melchiorshausen kam es am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 25-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine vor ihr fahrende 46-jährige Pkw-Fahrerin wollte nach links in die Straße Auf dem Berge abbiegen. Die 46-Jährige musste wegen Gegenverkehr abbremsen und anhalten. Die 25-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei löste ihr Airbag aus und sie verletzte sich leicht. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 25000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell