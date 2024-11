Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Freistatt - Mann in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt ---

Diepholz (ots)

Zwei noch unbekannte Täter haben am Montagmittag in Freistatt einen 30-Jährigen zu einem fingierten Treffen gelockt und ihm dann seine Geldbörse geraubt.

Die Täter trafen sich gegen 12.15 Uhr mit dem 30-Jährigen in der Deckertstraße um angeblich ein Geschäft zu tätigen. Sie lockten den 30-Jährigen in eine Grundstückszufahrt, wo sie ihn schlugen und auch traten, bis er seine Geldbörse herausgab. Anschließend flüchteten die beiden Täter in einem schwarzen Opel Corsa mit HB-Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen bieb erfolglos. Laut Zeugen wurden beide Täter mit südländischem Aussehen und dunkel gekleidet beschrieben. Ein Täter war ca. 170 bis 175 cm groß, mit Glatze und einem Tattoo am Hals. Der zweite Täter war ca. 200 cm groß, sehr schlank und trug einen langen Bart.

Hinweise auf das Fluchtfahrzeug oder die beiden Täter nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

