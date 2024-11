Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Auf Fußgängerbrücke stecken geblieben - Weyhe, Dieseltanks von 14 Lkw aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Auf Fußgängerbrücke stecken geblieben

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin war am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Gespann, Pkw und Anhänger, in der Straße Hohen Esch Richtung Königstraße unterwegs. Sie übersah eine offensichtliche Fahrbahnverengung vor einer Fußgängerbrücke über die B 51 und fuhr gegen die Baken der Absperrung. Damit nicht genug, sie stoppte kurz und fuhr dann mit ihrem Gespann über die für Fahrzeuge gesperrte Fußgängerbrücke. Zum Glück wurde zu der Zeit kein Fußgänger gefährdet. Die Polizei konnte die Fahrerin kurze Zeit später stoppen. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss, was ihr Verhalten erklärt. Ein Test ergab 1,8 Promille. Die 52-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und danach auch ihren Führerschein. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

Stuhr - Einbruch in Firma scheitert

In der Nacht zum Mittwoch gegen 01 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße einzubrechen. Nachdem sie die Außenfassade gewaltsam geöffnet hatten, versuchten sie eine Tür zu öffnen, lösten dabei aber einen Alarm aus. Unverrichteter Dinge traten sie die Flucht an. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Dieseltanks von 14 Lkw aufgebrochen

In der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag 08 Uhr haben Unbekannte die Dieseltanks von insgesamt 14 Lkw aufgebrochen und den Kraftstoff entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Firmenparkplatz an der Seckenhauser Straße. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell