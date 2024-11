Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.11.2024

Diepholz (ots)

Diepholz- Wohnungseinbruch

Am Samstag den 02.11.2024, im Tatzeitraum von 14:30 Uhr bis 19:25 Uhr, ist es im Bereich der Stauffenbergstraße in Diepholz zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 zu melden.

Stuhr- Versuchter Wohnhauseinbruch

Bereits am Donnerstag den 31.10.2024, zwischen 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, ist es in Stuhr-Moordeich, im Moorbekweg, zu einem versuchten Einbruch gekommen. Drei Personen sollen nach Zeugenaussagen das Grundstück betreten und versucht haben, ein Fenster aufzubrechen. Dabei wurden sie von den Bewohnern gestört. Erst später wurden dann Schäden am Fenster festgestellt. Da es nicht zu einem Eindringen in das Haus kam, wurde auch nichts entwendet.

Weyhe- Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen den 02.11.2024, gegen 08:25 Uhr, kam es in Weyhe-Dreye, auf der Südumgehung zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 59-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Mercedes von Bremen kommend in Richtung Riede. Nachdem er die Bahnunterführung passiert hatte, geriet er auf die entgegengesetzte Fahrbahn und stieß dort mit dem BMW eines 39-jährigen Mannes aus Schiffdorf zusammen. Dieser konnte trotz des Zusammenstoßes am rechten Fahrbahnrand anhalten und die Polizei verständigen. Der Unfallverursacher geriet nach dem Zusammenstoß weiter nach links und schließlich in den neben der Straße befindlichen Graben. Dort überschlug sich der Mercedes und kam zur Endlage. Der 59-jährige wurde durch den Unfall verletzt und wird anschließend in ein Krankenhaus verlegt. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenssumme wird auf über 17.000,-EUR geschätzt.

