POL-DH: --- Gemeindame Übung von DRK, Polizei und Landkreis

Diepholz (ots) - Stuhr - Einbruch in Firmenfahrzeug Im Zeitraum vom 31.10.24, 18:00 Uhr, bis zum 01.11.24, 07:30 Uhr, ist es in der Akazienstraße in Stuhr zu einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug gekommen. Die bisher unbekannten Täter haben das Kraftfahrzeug dabei gewaltsam geöffnet und im Anschluss u.a. Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. ...

