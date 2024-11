Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Drei Transporter aufgebrochen - Diepholz, Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw ---

Diepholz (ots)

Syke - Drei Transporter aufgebrochen

An der Nienburger Straße im Ortsteil Steimke haben Unbekannte in der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 07 Uhr insgesamt drei Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Transporter waren über Nacht auf einem Parkplatz abgestellt. Die Täter zerstörten jeweils Seitenscheiben und entwendeten Werkzeug im Wert von insgesamt ca. 13000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Pedelec Diebstahl

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in Syke, Auf den Wührden, aus einem alten Fahrradunterstand am Bahnhof, ein Pedelec entwendet. Das Rad im Wert von 3500 Euro stand verschlossen in der Zeit von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr in dem Fahrradunterstand. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Diepholz - Bus touchiert Pkw

Ein 31-jähriger Busfahrer hat am Dienstagmittag gegen 14.50 Uhr beim Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in die Prinzhornstraße einen geparkten Pkw Seat touchiert und beschädigt. Der Busfahrer hatte zum Linksabbiegen zu weit ausgeholt und mit dem ausscherenden Heck den Pkw touchiert. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell