POL-DH: --- Stuhr - Brand in Tiefgarage

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Lessingstraße im Ortsteil Varrel in Brand.

Ein Brandentdecker versuchte noch mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen, aber als dies nicht gelang, alarmierte er die Feuerwehr. Er selbst wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen, so dass die angrenzenden Mehrfamilienhäuser nicht beschädigt wurden. Die Bewohner mussten vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen, konnten aber schnell wieder zurück.

In der Tiefgarage brannte ein Pkw völlig aus, vier weitere Pkw und ein Motorrad wurden beschädigt. Der Schaden an der Tiefgarage und den Fahrzeugen beträgt, nach ersten Schätzungen, mindestens 450000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

