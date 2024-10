Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Hansestraße - 89-jähriger Mann verstorben

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (09.10., 06.49 Uhr) ist ein 89-jähriger Münsteraner auf der Hansestraße vom PKW eines 57-Jährigen erfasst und tödlich verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 57-jährige Münsteraner mit seinem Auto bei Dunkelheit und starkem Regen die Hansestraße in Fahrtrichtung Amelsbüren. In Höhe eines Autohändlers kollidierte er mit dem 89-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte. Dieser verstarb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallörtlichkeit.

Das Opferschutzteam der Polizei Münster betreute den Autofahrer sowie weitere Passanten.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Die Hansestraße war im Bereich der Fuggerstraße für die Dauer der Unfallaufnahme bis 10.48 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell