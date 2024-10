POL-MS: Unfall auf der A52 bei Marl - zwei Personen leicht verletzt

Münster (ots) - Ein 29-Jähriger soll am Freitagmorgen (4.10., 09:04 Uhr) auf der Windthorststraße vor einem Museum einen gleichaltrigen Mann nach einem vorausgegangen verbalen Streit mit einer Glasflasche von hinten angegriffen und schwer am Kopf verletzt haben. Da eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Verletzte stationär in ...

