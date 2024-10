POL-MS: Aufmerksamer Zeuge bemerkt Fahrraddiebstahl - Polizei stellt 21- und 20-Jährigen

Münster (ots) - Polizisten nahmen am Donnerstag (3.10.) einen 24-jährigen Tatverdächtigen nach einer Körperverletzung am Bremer Platz fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann algerischer Staatsangehörigkeit an. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 24-Jährige nach einem Drogengeschäft mit ...

