Polizei Münster

POL-MS: Bundesweite Aktionstage gegen Taschendiebstahl - Polizei Münster informiert und sensibilisiert

Münster (ots)

In der kommenden Woche (07.10.2024) starten die bundesweiten Aktionstage gegen Taschendiebstahl. In diesem Jahr stehen besonders die Seniorinnen und Senioren als Opfer im Mittelpunkt der Beratung.

Täter nutzen die kurze Unaufmerksamkeit im Supermarkt oder das Gedränge in den Innenstädten und dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Opfer von Taschendiebstählen verlieren mehr als nur ihr Geld. Ausweise und Schlüssel wieder zu beschaffen, ist zeitaufwändig und teuer. Sensible Daten und private Fotos im Smartphone fallen in unbekannte Hände. Im schlimmsten Fall werden Konto und Kreditkarte leergeräumt und mit dem Personalausweis Abonnements und Käufe getätigt.

Neben dem materiellen Schaden stellt das Gesamte auch oft eine große psychische Belastung dar.

Die Beamten des Kommissariats Vorbeugung der Polizei Münster informieren und sensibilisieren an folgenden Tagen:

- Mittwoch, 09.10.2024, 09-11.30 Uhr auf dem Domplatz

- Donnerstag, 10.10.2024, 09 Uhr -11 Uhr an der Westhoffstraße in Kinderhaus und 12-14 Uhr am Dingbänger Weg in Mecklenbeck - jeweils auf den Parkplätzen der dortigen Lebensmittelmärkte

Die Polizisten geben Interessierten einfache und hilfreiche Tipps, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen.

Weitere Informationen gibt es hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell