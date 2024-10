Polizei Münster

POL-MS: Unter Dogeneinfluss und ohne Führerschein durch Coerde - Polizei stoppt 49-Jährigen

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Münster haben am Donnerstagabend (3.10., 23:25 Uhr) einen 49-Jährigen in seinem Seat kontrolliert, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit durch Coerde fuhr.

Die Beamten bemerkten den Mann, als dieser mit seinem Auto auf dem Hohen Heckenweg in Richtung Coerde fuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, stoppten den Fahrer in der Dachsleite und kontrollierten ihn. Der 49-Jährige konnte den Beamten auf Nachfrage weder eine gültige Fahrerlaubnis, noch Fahrzeugdokumente aushändigen. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen verlief ebenfalls ohne Erfolg. Die Polizisten brachten den Mann für eine Personalienfeststellung zur Wache. Der 49-Jährige machte während der Kontrolle einen nervösen und aggressiven Eindruck. Ein freiwillig durchgeführt Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Ein hinzugerufener Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe.

Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht des Fahrzeugführens unter Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell