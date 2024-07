Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Streit mit Körperverletzung

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizei in die Königsberger Straße zu Hilfe gerufen, weil ein 46-jähriger Mann von einem derzeit noch Unbekannten nach einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen den zwei Männern, in dessen Verlauf der mutmaßliche Täter seinem Opfer zuerst ins Gesicht geschlagen und kurz darauf gegen den Oberkörper getreten haben soll. Der Angreifer flüchtete sodann vom Ort des Geschehens. Der 46-Jährige wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu wenden.

