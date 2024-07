Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Kurve geschnitten, Hinweise erbeten

Durmersheim (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Mozartstraße/ Beethovenstraße. Ein 15-jähriger Rollerfahrer befuhr die Mozartstraße um an der Kreuzung nach rechts in die Beethovenstraße einzubiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam ihm dabei ein bisher unbekannter schwarzer Pkw entgegen, der bei seinem Abbiegevorgang die Kurve geschnitten und dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Aufgrund dessen musste der junge Mann offenbar mit seinem Leichtkraftrad auf den Gehweg ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu wenden. /st

