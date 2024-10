Polizei Münster

POL-MS: 24-jähriger Tatverdächtiger nach Körperverletzung in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstag (3.10.) einen 24-jährigen Tatverdächtigen nach einer Körperverletzung am Bremer Platz fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann algerischer Staatsangehörigkeit an.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 24-Jährige nach einem Drogengeschäft mit einem 46-Jährigen und einem weiteren Unbekannten in Streit geraten sein. Infolge des Streits soll er gemeinsam mit dem Unbekannten mit Fäusten auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem dieser zu Boden gegangen sei, hätten die Männer ihn mit einer Holzlatte - aus der eine Schraube herausragte - attackiert. Anschließend flüchteten die Männer. Der 46-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Aufgrund der guten Beschreibung mehrerer Zeugen konnte der 24-jährige Algerier von Beamten gestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Freitag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

