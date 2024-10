Polizei Münster

POL-MS: 29-Jähriger greift Mann mit Sektflasche an - Richterin ordnet Untersuchungshaft an

Münster (ots)

Ein 29-Jähriger soll am Freitagmorgen (4.10., 09:04 Uhr) auf der Windthorststraße vor einem Museum einen gleichaltrigen Mann nach einem vorausgegangen verbalen Streit mit einer Glasflasche von hinten angegriffen und schwer am Kopf verletzt haben. Da eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Verletzte stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt.

Polizisten der Bundespolizei haben den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf der Bahnhofstraße erkannt und kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Glasflasche und stellten die-se sicher.

Einsatzkräfte der Polizei Münster nahmen den Mann mit deutscher und usbekischer Nationalität in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Eine Richterin folgte am Samstag (5.10.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und erließ Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte hat sich zu dem Tatvorwurf bislang nicht geäußert. Der 29-jährige Verletzte ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Umstände der Tat sind Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei Münster setzte für die Ermittlungen eine Mordkommission ein.

