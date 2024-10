Polizei Münster

POL-MS: Öffentlichkeitsfahndung nach Übergriff im Januar - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild

Münster (ots)

Bereits Mitte Januar (14.01., 04:30 Uhr) hat ein bislang unbekannter Mann versucht, sich einer zum Tatzeitpunkt 26-Jährigen auf dem Nachhauseweg im Bereich Sperlichstraße/Scharnhorststraße körperlich zu nähern.

Hierfür griff der Unbekannte die Frau an die Jacke und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnanschrift. Dort konnte sie den Griff lösen und sich in den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses flüchten. Der Täter verfolgte sie und rüttelte an der Tür des Mehrfamilienhauses, gelangte aber nicht in das Innere.

Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Raubdelikt aus. Ein versuchtes Sexualdelikt kann in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die bislang durchgeführten Ermittlungen blieben ohne Erfolg. Die Polizei hat mithilfe des Opfers ein Phantombild erstellt. Die Frau beschreibt den unbekannten Mann als circa 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und dunkle Haare. Er war zur Tatzeit mit einer hellen Jacke und auffallend hellen Schuhen bekleidet.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Ein Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/147878 Hinweise nimmt die Polizei Münster unter 0251 275 0 entgegen.

