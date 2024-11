Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum, Polizei sucht Zeugen zu Behinderung eines Rettungswagens - Wagenfeld, Alkoholisiert Gegenverkehr touchiert

Diepholz (ots)

Brockum - Rettungswagen an Weiterfahrt gehindert / Polizei sucht Zeugen

Bereits am 29.10.24 wurde am Abend ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen durch einen Pkw an der Weiterfahrt gehindert. Der Vorfall geschah während des Brockumer Markts an der Kreuzung Kirchstraße / Alter Markt. Von 19.35 Uhr bis 19.45 Uhr wurde dort einem Rettungswagen im Einsatz mit einem Pkw der Weg versperrt. Der Fahrer wollte zunächst nicht wegfahren und diskutierte, obwohl der Rettungswagen einen Patienten transportierte und Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet waren. Aufgrund unterschiedlicher Angaben bittet die Polizei Zeugen des Vorfalles sich zu melden. Laut Zeugenhinweis sollen mehrere Fahrzeuge hinter dem Pkw umgedreht sein, um Platz zu machen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Wagenfeld - Gegenverkehr touchiert und geflüchtet / Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters hat am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr auf der Mindener Straße im Gegenverkehr ein noch unbekanntes Fahrzeug touchiert und ist dann geflüchtet. Die Polizei stellte den Transporter-Fahrer kurz vor Rahden. Der 64-Jährige befuhr mit dem Transporter die Mindener Straße von Ströhen Richtung Wagenfeld. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er in den Gegenverkehr und touchierte ein noch unbekanntes Fahrzeug. Als die Polizei den Fahrer stoppte, stand dieser erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 2,4 Promille. Nach einer Blutprobe musste der 64-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles, aber insbesondere das im Gegenverkehr touchierte Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel 05444 / 980100, entgegen.

Twistringen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 51 / L341 in Twistringen sind am Mittwochvormittag gegen 09.55 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 44-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der B 51 nach links in die L 341 abbiegen. Hierbei übersah sie im Gegenverkehr den Pkw einer 52-jährigen Fahrerin und beide kollidierten. Die 44-Jährige und eine 17-jährige Beifahrerin im Pkw der 52-Jährigen wurden leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 13000 Euro.

