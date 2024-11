POL-DH: --- Syke - Brand an Grundschule Syke

Diepholz (ots) - Syke - Einbruch in Markt Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Famila Markt in Syke, Zum Hachepark, eingebrochen und haben sich an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Die Täter sind zwischen 21.00 Uhr und 05.50 Uhr unerkannt auf das Dach des Marktes geklettert und ...

