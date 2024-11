Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.11.2024

Diepholz (ots)

Weyhe

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 9:30 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw Audi A6 gemeldet, der die B51 in Richtung Bremen ohne Kennzeichen befuhr. Eine Streife konnte den Pkw schließlich in Stuhr, in der Harpstedter Straße, anhalten und kontrollieren. Am Steuer des Audi saß ein 45-Jähriger aus dem Bereich Rahden, der sich den Pkw seiner Frau ohne deren Wissen genommen hatte. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt und der Zündschlüssel abgenommen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall auf der B51

Am Freitag, gegen 11:40 Uhr, kam es in Stuhr-Seckenhausen, auf der Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Stuhrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Brinkum. Aus noch unbekannten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfährt eine Verkehrsinsel und kollidiert schließlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 62-jährigen aus Colnrade. Beide Personen bleiben unverletzt; beide Pkw wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

