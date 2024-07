Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Zwei brennende Transporter in Sandscheid

Königswinter (ots)

Am Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr wurde der Löschzug Uthweiler der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zu einem PKW-Brand nach Sandscheid alarmiert. Vor Ort, an einem Parkplatz an der Straße "An der Dohlenhecke", brannte der Motorraum von zwei dort abgestellten Transportern. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Die Brandausbreitung auf eine angrenzende Hecke konnte verhindert werden. Die beiden Fahrzeuge wurden im weiteren Einsatzverlauf durch die Feuerwehr mit hydraulischem Werkzeug geöffnet, da das Feuer auf den Innenraum und die Beladung übergegriffen hatte. Die Fahrzeuge mussten ausgeräumt werden, um auch die Ladung abzulöschen. Der Einsatz endete nach rund zwei Stunden. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

