Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Wohnhaus - Lembruch, Pkw landet im Graben - Barnstorf, Polizei sucht Fahrrad Eigentümer ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Im Laufe des gestrigen Montags, zwischen 07 Uhr und 19 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kirchseelter Straße eingebrochen. Die Täter versuchten es zunächst an einem Fenster, als dies nicht gelang, öffneten sie gewaltsam ein weiteres Fenster. Im Wohnhaus wurden mehrere Räume durchsucht. Mit etwas Diebesgut, Schmuck, verließen die Täter das Wohnhaus wieder und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel 0421 / 80660, entgegen.

Lembruch - Pkw landet im Graben

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montagabend gegen 22.00 Uhr in Lembruch, Eickköpen, von der Straße abgekommen und mit seinem Pkw im Graben gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der 30-Jährige befuhr die Straße Eickköpen aus Richtung Eschhop kommend. Obwohl die Straße nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist, fuhr der 30-Jährige dort. Auf der verschmutzten Straße geriet der Pkw dann in einer Rechtskurve von der Straße und landete im Graben.

Barnstorf - Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Die Polizei Barnstorf sucht den Eigentümer eines Damenrades der Marke Prophete (Foto). Das Rad wurde am Freitag, 08.11.24, von einem Dieb in der Straße Poggenkuhle auf der Flucht zurückgelassen. Die Polizei hat das Fahrrad zunächst sichergestellt. Da bislang keine Anzeige erstattet wurde, bittet die Polizei den Eigentümer, sich unter Tel 05442 / 804770 zu melden.

