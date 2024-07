Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen: Kradfahrer schwer verletzt

Heimbach (ots)

Auf der Kreuzung Hausener Straße/ Raiffeisenplatz kam es am Sonntag (14.07.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Hürth schwer verletzt wurde. Ein Autofahrer war beim Abbiegen mit dem Mann kollidiert.

Der 58-Jährige aus Hürth befuhr gegen 11:50 Uhr die L249 aus Heimbach kommend in Fahrtrichtung Nideggen. Zur selben Zeit war ein 81-Jähriger aus Heimbach mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Der Senior beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Hausener Straße abzubiegen, der Kradfahrer wollte geradeaus in Richtung Nideggen weiterfahren. Beim Abbiegen kollidierten der Pkw und das Motorrad. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Hürth gegen die Windschutzscheibe des Pkw und anschließend über das Fahrzeug geschleudert. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L249 teilweise gesperrt.

