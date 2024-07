Polizei Düren

POL-DN: Betrunken Unfall verursacht und weggefahren

Aldenhoven (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 67 Jahre alter Alsdorfer die Mühlenstraße in Aldenhoven und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte der Mann jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Als er zuhause von der Polizei angetroffen wurde, stellte sich heraus, dass er erheblich alkoholisiert war. Folgerichtig musste er die Beamten zum Zwecke einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache begleiten. Dort wurde dann auch sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.500,00 EUR geschätzt.

