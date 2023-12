Polizei Köln

POL-K: 231215-4-K Auseinandersetzung auf Feier endet mit drei Schwerverletzten

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Vor einer Veranstaltungshalle in der Vitalisstraße in Köln-Vogelsang sind am Freitagabend (15. Dezember) drei Männer (34, 40, 45) durch Stiche und Schnitte schwer verletzt worden. Alle drei werden zur Stunde in Krankenhäusern notoperiert. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen, die Zeugenangaben zufolge, gegen 18 Uhr mit Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet sein sollen.

Dem Angriff soll ein kurzer Streit vor dem Saal vorausgegangen sein. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden.

Mit weiteren Informationen ist nicht vor Montagmittag zu rechnen. Auskünfte erteilt dann Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer unter der Telefonnummer 0221/477-4271. (cr/de)

