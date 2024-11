Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Dieseldiebstahl mit anschließender Täterfestnahme - Diepholz, Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Dieseldiebstahl mit anschließender Täterfestnahme Am Freitag in der Zeit von 00:45 Uhr - 00:49 Uhr wird ein 44-jähriger Mann dabei videografiert, wie er bei insgesamt drei Sattelzugmaschinen einer in der Gutenbergstraße in Stuhr ansässigen Firma Dieselkraftstoff entwendet. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der geschädigten Firma konnte der Beschuldigte im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Im Nachgang werden noch zwei weitere angegangene Fahrzeuge festgestellt. Bei dem 44-jährigen Täter können drei Kanister mit je 20l Dieselkraftstoff festgestellt werden. Zudem wird festgestellt, dass an seinem PKW entwendete Kennzeichen angebracht sind und der PKW aktuell nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Der 44-jährige Mann ist ebenso nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Diepholz - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr befährt ein 21-jähriger mit seinem Transporter den Kreisverkehr Flöthestraße/Mollerstraße/ Starogarder Straße in Diepholz. Als er diesen in Richtung Mollerstraße verlassen möchte, übersieht er die 14-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn kreuzt. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrradfahrerin sich leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus ist nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entsteht geringer Sachschaden.

Twistringen - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Am Donnerstagmorgen gegen 08:46 Uhr beabsichtigt ein 70-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Sulinger Straße in Twistringen nach links in die Nienburger Straße abzubiegen. Hierbei übersieht er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 33-jährige mit ihrem PKW. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführer leicht verletzt werden. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Weyhe - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am Donnerstagnachmittag befahren insgesamt drei Fahrzeuge die Angelser Straße in Weyhe in Fahrtrichtung Seckenhausen. Als die vorausfahrende 27-jährige Fahrzeugführerin verkehrsbedingt anhalten muss, stoppt der dahinterfahrende 37-jährige ebenfalls seinen PKW. Der 80-jährige Fahrzeugführer dahinter bemerkt die Bremsung der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und kollidiert mit dem PKW des 37-jährigen. Dieser wiederum wird durch die Wucht des Aufpralls gegen den PKW der 27-jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Der PKW des 80-jährigen ist nicht mehr fahrbereit. Der 37-jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer werden bei dem Unfall leicht verletzt.

