POL-DH: --- Stuhr - Großkontrolle der Polizei auf der B6 ---

Diepholz

In der jetzt dunklen Jahreszeit steigen die Gefahren im Straßenverkehr signifikant an. Die Fahrtüchtigkeit des Fahrers / der Fahrerin und auch ein verkehrssicheres Fahrzeug sind essentiell, um diese Risiken zu minimieren. Vor diesem Hintergrund führte die Polizeiinspektion Diepholz in der Zeit von Freitag 19 Uhr bis Samstag 02 Uhr eine umfangreiche Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Brinkum Nord durch.

Am Freitagabend wurden die Beamten/innen der Polizeiinspektion Diepholz von der Polizei Achim und Hundeführern bei der Großkontrolle an der B 6 unterstützt. Die Kontrollaktion, die in beide Fahrtrichtungen, sowohl Richtung Bremen als auch zur BAB, stattfand, zielte darauf ab, die Fahrtauglichkeit der Fahrer zu überprüfen.

Insgesamt wurden ca. 250 Fahrzeuge verschiedenster Art kontrolliert, wobei Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten im Fokus standen. Vier Fahrzeugführer waren ohne Führerschein unterwegs. Fünf junge Fahrer hatten unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ein Fahrzeug geführt und mussten nun eine Blutprobe abgeben. Ein Fahrzeugführer führte sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss. Insgesamt konnte die Polizei 74 Gramm Betäubungsmittel und eine größere Menge Bargeld beschlagnahmen. Daneben musste die Polizei noch mehrere Ordnungswidrigkeiten, Nichtanlegen von Sicherheitsgurten und Bedienung von Handys während der Fahrt, ahnden. Ein Fahrzeugführer versuchte der Kontrolle zu entgehen und flüchtete mit seinem Fahrzeug, er wurde schnell von der Polizei gestellt. Der Grund der Flucht war der Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizeiinspektion Diepholz betont die Wichtigkeit solcher Kontrollen und dankt allen Beteiligten für ihre hervorragende Zusammenarbeit. Solche Maßnahmen sind entscheidend, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen. Auch die Kontrollierten und ein paar Neugierige zeigten großes Verständnis und bestätigten die Notwendigkeit solcher Kontrollen.

