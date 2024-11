Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Maasen-Pennigsehl, Polizei stoppt Fahrer nach Verfolgungsfahrt - Stuhr, Festnahme nach Diebstählen aus Lkw ---

Diepholz (ots)

Maasen - Verfolgungsfahrt

Ein 25-jähriger polizeibekannter Fahrer hat sich am Montag gegen 23.00 Uhr in Maasen einer Polizeikontrolle durch Flucht entzogen. Als die Polizei den Pkw des 25-jährigen Fahrers anhalten wollte, gab dieser Gas und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt endete in Pennigsehl, wo der 25-Jährige sein Fahrzeug stoppte. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, stand er Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist auch nicht im Besitz eines Führerscheines. Der Pkw VW-Passat war nicht zugelassen. Um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen, hatte der 25-Jährige andere Kennzeichen angebracht. Auf seiner Flucht vor der Polizei überschritt er mehrfach deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit und schaltete zudem phasenweise die Beleuchtung aus. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen, der an der Kontrollstelle gesundheitliche Probleme bekam, in ein Krankenhaus.

Bahrenborstel - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Ströher Straße wurden am Montagmorgen gegen 08.40 Uhr zwei Fahrer leicht verletzt. Eine 36-jährige Fahrerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte (touchierte) sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Fahrers. Beide erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von mindestens 17000 Euro.

Stuhr - Diebstahl aus Lkw / Festnahme

In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffnete ein zunächst Unbekannter die Heckklappe eines Lkw in der Gutenbergstraße. Der Unbekannte entwendete Ware aus dem Lkw und verstaute sie in einen mitgebrachten Pkw-Anhänger. Auch in der Nacht von Sonntag auf Montag öffnete er gewaltsam die Ladefläche eines Lkw in der Joh.-Keppler-Straße. Die entwendete Ware wurde wieder auf den mitgebrachten Anhänger verladen. Als der 44-Jährige kurze Zeit später in eine Polizeikontrolle geriet, flogen die Diebstähle auf und der 44-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei brachte ihn zur Dienststelle.

