Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden, Glatteisunfall - Martfeld, Gegen Baum - Bassum und Weyhe, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Auf Glatteis verunfallt

Am Dienstagmorgen gegen 09.05 Uhr ist eine 25-jährige Pkw-Fahrerin auf glatter Straße verunfallt und leicht verletzt worden. Sie befuhr die K 11 von Schwaförden Richtung Scholen, als sie in einer Rechtskurve auf glatter Straße die Kontrolle verlor und gegen einen Baum fuhr. Bei dem Aufprall erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 14000 Euro.

Hüde - Diebstahl eines Pkw

Am Montag zwischen 18 und 20.30 Uhr ist in Hüde, Auf dem Felde, ein Pkw Citroen C3 entwendet worden. Der Pkw stand in der kurzen Zeitspanne auf dem Parkstreifen an der Straße. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Industriestraße sind am Dienstagmorgen gegen 07.05 Uhr zwei Pkw-Fahrer teils schwer verletzt worden. Ein 64-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw von der B 51 nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah er im Gegenverkehr den Pkw einer 60-jährigen Fahrerin, die auf der B 51 in Richtung Twistringen unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, wodurch der Pkw der 60-Jährigen gegen einen weiteren Pkw einer 31-jährige Fahrerin geschoben wurde. Der 64-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, die 60-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden insgesamt beträgt 10000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall mit hohem Schaden

An der Einmündung Kirchweyher Straße / Scharmarsch entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 07.15 Uhr ein hoher Sachsachaden, verletzt wurde aber niemand. Ein 50-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw aus der Straße Scharmarsch nach links in die Kirchweyher Straße einbiegen, übersah dabei aber den Pkw eines 29-jährigen Fahrers, der auf der Kirchweyher Straße unterwegs war. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 14000 Euro.

Martfeld - Gegen Baum

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer ist am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr auf der Landestraße 202 in Kleinenborstel bei einem Verkehrsunfall zum Glück nur leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Rettungsdienst versorgte den leicht Verletzten. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

