Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Gartenlaube in Vollbrand

Ahlen (ots)

Die Feuerwehr der Stadt Ahlen wurde am 31.10.2024 um 05:03 Uhr zu einem Brandereignis in die Bergstraße alarmiert, wo es zu einem Brand in einer Gartenlaube gekommen ist.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Gartenlaube in Vollbrand und das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus, sowie den benachbarten Garten überzugreifen. Das Übergreifen der Flammen konnte durch den Einsatz von zwei Trupps unter Atemschutz verhindert werden, welche den Brand in der Gartenlaube schnell unter Kontrolle bringen konnten und eine Riegelstellung zum Wohnhaus aufbauten. Im Anschluss wurden ausführliche Nachlöscharbeiten in den Resten der Laube durchgeführt, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt, an der Laube selbst entstand jedoch Totalschaden. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, der Löschzug Hauptwache der freiwilligen Feuerwehr Ahlen, der Rettungsdienst, sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell