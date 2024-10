Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Betrunkener schlägt Polizeibeamten

Hankensbüttel (ots)

Am frühen Nachmittag des gestrigen Montags rief ein Zeuge die Polizei in Wittingen. Der Mann hatte beobachtet, wie ein augenscheinlich Betrunkener mehrfach mit dem Rad stürzte, immer wieder aufstieg und weiterfuhr. Auf das Hilfsangebot des Zeugen reagierte der Radfahrer aggressiv. Die Beamten aus Wittingen trafen den Radfahrer in der Hindenburgstraße in Hankensbüttel an; auch ihnen gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv. Er versuchte, zu Fuß zu fliehen, was ihm jedoch nicht gelang. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Gegen den 33-Jährigen wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und führten den Mann zum Streifenwagen. Dort angekommen, drehte sich der 33-Jährige plötzlich um und schlug einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht; dieser wurde leicht verletzt. Die Beamten konnten den 33-Jährigen anschließend überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Aus diesem wurde er am Abend wieder verlassen. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde auch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell