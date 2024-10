Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verbotenes Rennen

Voitze (ots)

Wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen müssen sich seit Samstag zwei junge Männer einem Strafverfahren stellen. Die beiden 22-Jährigen fielen zwei Beamten der Polizei Wittingen auf, die in der Nacht zum Samstag im Rahmen einer Streife durch Voitze fuhren. Am Ortsausgang in Richtung Brome bemerkten die Polizisten, dass ein Citroën und ein Volvo nebeneinander auf beiden Fahrspuren standen. Plötzlich fuhren beide Fahrzeuge gleichzeitig und unter starker Beschleunigung los. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Volvo in Brome stoppen. Der 22-jährige Fahrer zeigte sich beim Vorhalt der Beamten sehr einsichtig. Während der Kontrolle erschien auch der Fahrer des Citroëns vor Ort, auch er zeigte sich einsichtig. Die Männer standen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von Betäubungsmitteln, und es kam während des Rennens zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

