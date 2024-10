Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand eines Wohnhauses in der Bergstraße

Gifhorn (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Bergstraße zum Brand eines Einfamilienhauses. Um 02:10 Uhr meldeten Passanten der Feuerwehrleitstelle den brennenden Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienhauses in der Bergstraße. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Unter Beteiligung der Feuerwehren aus Gifhorn und Neubokel gelang es den etwa 40 Einsatzkräften den Brand zu löschen. Nach ersten Ermittlungen wurde niemand verletzt, da das Objekt renoviert wird und derzeit unbewohnt ist. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell