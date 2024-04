Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb gestellt

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 15.04.2024, 15.35 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Mitarbeiter verfolgt Ladendieb.

Am Montag gegen 15.35 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Einbecker Landstraße in Northeim.

Ein 33-jähriger Mitarbeiter beobachtete einen Kunden und bemerkte wie dieser Waren in einen Rucksack steckte und den Laden anschließend ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als der Mann vom Mitarbeiter angesprochen wurde, reagierte er verbal aggressiv und versuchte zu flüchten. Der Mitarbeiter konnte den Mann verfolgen und die Flucht verhindern.

Bei der Polizei gab der 32-jährige Ladendieb an, die Waren bei einem vorherigen Besuch gekauft zu haben. Einen Nachweis konnte er jedoch nicht erbringen, weshalb die Waren im Wert von 35 Euro an den Mitarbeitenden übergeben wurden.

Neben der Strafanzeige wegen Ladendiebstahl wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Der 32-Jährige erhielt vor kurzer Zeit im Lebensmittelgeschäft ein Hausverbot wegen einem Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell