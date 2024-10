Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Meinersen (ots)

Die Polizei Meinersen leitete nach zwei Bränden von Mülltonnen Strafverfahren ein und sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Der erste Brand ereignete sich am Abend des 04.10.2024. Gegen 21:30 Uhr informierte ein 19-Jähriger die Polizei und Feuerwehr, nachdem er zwei brennende Müllcontainer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1100 Litern bemerkt hatte. Die Container standen in der Straße "Am Gajenberg", gegenüber der dortigen Realschule. Der zweite Brand ereignete sich etwa eine Woche später, am Abend des 10.10.2024. Hier meldete ein 23-Jähriger eine brennende Mülltonne an der Kindertagesstätte, ebenfalls in der Straße "Am Gajenberg". Die Ermittlungen führt die Polizei in Meinersen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den jeweiligen Abenden werden unter der Telefonnummer 05372 97330 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell