Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbrecher lässt Fahrrad im Fahrradgeschäft zurück

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (26.12.2023) wurde ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Max-Eyth-Straße in Großsachsenheim gemeldet. Ein noch unbekannter Täter hatte die Glasscheibe einer Seitentür des Geschäfts eingeschlagen. Das Objekt wurde hierauf durch Einsatzkräfte der Polizei durchsucht. Es befand sich jedoch kein Tatverdächtiger mehr im oder um das Gebäude herum. Ein Fahrrad aus dem Geschäft konnte in der Seitentür festgestellt werden. Mutmaßlich hatte der Täter versucht dieses zu stehlen. Warum er es zurückließ, ist noch nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Sachsenheim zu melden.

