Diepholz (ots) - Am späten Sonntagabend erhielt die Lise-Meitner-Schule in Stuhr-Moordeich per Mail eine Bombendrohung. Anonym wurde darin für Montag eine Bombe in der Schule angedroht. In Absprache mit der Polizei entschied die Schulleitung noch am späten Abend kein Risiko einzugehen und den Schulunterricht am heutigen Montag ausfallen zu lassen. Die Lehrer, Schüler und Eltern wurden entsprechend informiert. Am ...

