POL-DH: --- Sulingen, Raub mit Schusswaffe / Festnahmen - Syke, Polizei sucht Fahrrad Eigentümer (Foto)

Sulingen - Raub mit Schusswaffe / Festnahmen

Bei dem Verkauf von "Vapes" (E-Zigaretten) auf dem Lidl-Parkplatz in der Nienburger Straße wurde am Montag gegen 22.55 Uhr ein 34-Jähriger mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Im Verlauf des Verkaufs bedrohten ihn die zwei Verkäufer mit einer Waffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Sie drohten ihm und entwendeten sein gesamtes Bargeld. Danach flüchteten die beiden zunächst Unbekannten mit einem Pkw. Der 34-Jährige merkte sich Teile des Kennzeichens und die Automarke (BMW). Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Flüchtigen. Ein aufmerksamer Abschleppunternehmer kam ihnen zur Hilfe. Er war gegen 23.25 Uhr beauftragt, einen am Zubringer zur B 214 im Graben verunfallten Pkw abzuschleppen. Das kam ihm komisch vor und er informierte die Polizei. Bei dem verunfallten Pkw, einem BMW, handelte es sich um das Fluchtfahrzeug. In der Nähe konnte die Polizei auch die beiden dringend Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Bei einem der beiden 34- und 35-Jährigen fand die Polizei die Schusswaffe. Im Pkw befanden sich größere Mengen E-Zigaretten. Die Schusswaffe und die E-Zigaretten wurden sichergestellt. Die beiden Festgenommenen wurden zur Dienststelle verbracht.

Mellinghausen - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw-Sattelzuges ist am Montagmittag gegen 13.10 Uhr in der Sulinger Straße in den Gegenverkehr geraten. Der 58-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Lkw mit Anhänger konnte einen Zusammenstoß verhindern, geriet dabei aber nach rechts von der Straße. Der Anhänger touchierte mehrere Bäume, dabei riss die Plane ab und beschädigte den Pkw eines 47-jährigen Fahrers. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt ca. 3300 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Zeugin beobachtet Transporter Aufbruch

Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte in der Nacht zum Montag gegen 03.40 Uhr wie drei Männer in der Bollenstraße einen Transporter aufbrechen. Die Drei öffneten gewaltsam die Seitentür und entwendeten Werkzeugkisten und Werkzeuge im Wert von ca. 4700 Euro. Die Zeugin benachrichtigte sofort die Polizei. Die Täter sind nach Aussage der Zeugin zunächst zu Fuß geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Am Montagvormittag gegen 09.30 Uhr konnte die Polizei einen Fahrraddieb Am Bahnhof in Syke stellen. Der Mann hatte kurz zuvor am Bahnhof ein Fahrrad entwendet. Die Polizei stellte das Rad sicher und bittet den Eigentümer sich zu melden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Damenrad der marke Crown (Foto). Wer das Fahrrad vermisst, oder es wiedererkennt, wird gebeten sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzten.

