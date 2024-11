Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Heiligenrode, Einbruch in Einfamilienhaus - Bassum, Linksabbieger verursacht Unfall - Barnstorf, Zeugen nach Unfallflucht gesucht ---

Diepholz (ots)

Heiligenrode - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, in der Zeit von 17:30 bis 20:30 Uhr, auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rotdornweg. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Die Polizei führte vor Ort eine Spurensuche durch. Was die Täter erbeuten konnten, ist bislang noch unklar.

Bassum - Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Ein 41-jähriger Mann aus Scholen verursachte am Mittwoch, gegen 17:45 Uhr, einen Verkehrsunfall als er die B51 in Richtung Süden befuhr und beabsichtigte nach links auf die B61 abzubiegen. Hierbei übersah er eine 48 Jahre alte Sykerin, die mit ihrem Pkw die B51 in Richtung Norden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch die Sykerin leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro.

Barnstorf - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bereits am 22.11. ereignete sich auf dem Parkplatz eines ansässigen Lebensmittelgeschäfts im Niedersachsenweg 25 in Barnstorf eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, in der Zeit von 17:00 bis 17:40 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Mercedes. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf unter 05442/ 804770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell