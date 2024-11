Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Kompletträderdiebstahl - Bruchhausen-Vilsen, Fußgängerin übersehen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Kompletträderdiebstahl

Unbekannte Täter bockten in der Zeit von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 16:00 Uhr, einen Pkw mittels Pflastersteine auf und entwendeten die vier Reifen samt hochwertiger Felgen. Der Pkw war in der Straße Am Busbahnhof auf einem Parkplatz abgestellt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Fußgängerin übersehen

Eine 25-Jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Pkw-Fahrerin wollte von einem Supermarktparkplatz auf die Bahnhofstraße in Richtung Sulingen fahren. Hierbei übersah sie eine querende Fußgängerin, welche durch die Kollision schwer am Kopf verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell