POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.12.2024

Barver - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, gegen 12:10 Uhr, konnten Beamte der Polizei Diepholz bei einer Geschwindigkeitsüberwachung an der B214 in Barver einen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw viel auf, dass der 46-jährige Fahrzeugführer aus Barver erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,10 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Diepholz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw die Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße in Richtung Maschstraße. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ursächlich für den Unfall dürfte vermutlich eine nicht witterungsangepasste Geschwindigkeit zusammen mit einer Alkoholisierung des Fahrzeugführers sein, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille festgestellt werden konnte. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt.

Sulingen - Suche nach Geschädigten einer Unfallflucht

Am Samstagmorgen des 30.11.2024, gegen 11:00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Einkaufscenters in 27232 Sulingen, Lange Straße 1, einen Verkehrsunfall. Eine Dame beschädigte beim Ausparken mit ihrem Pkw einen schwarzen Skoda. Die Dame entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und der Zeuge meldete sich umgehend bei der Polizei. Der beschädigte Skoda konnte jedoch weder angetroffen noch ermittelt werden. Geschädigte sowie mögliche Hinweisgeber werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Kirchdorf - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen des 01.12.2024, gegen 01:15 Uhr, wird eine Verkehrsteilnehmerin auf der B61 auf die unsichere Fahrweise eines 39-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich Münster aufmerksam. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des PK Sulingen kontrollierte den Mann und stellte schnell den Grund für die Fahrweise fest, denn der Fahrzeugführer stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab eine Konzentration von 1,38 Promille in der Atemluft, sodass dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Am Abend des 30.11.2024 zündelten drei bislang unbekannte Personen mit Kerzen und Feuerwerkskörpern auf einem Kinderspielplatz im Oeffenkamp. Durch das Feuer wurde eine Tischplatte beschädigt. Die Verursacher entfernten sich daraufhin unerkannt. Etwaige Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Syke zu richten (Tel.: 04242/9690).

